Golfe. Ricardo Santos continua em prova

Ricardo Santos foi o único português a assegurar a continuação em prova no English Championship de golfe, enquanto Pedro Figueiredo falhou a passagem do “cut” do torneio britânico.

Ricardo Santos fez um percurso novamente regular e idêntico ao do dia anterior, uma vez mais com 68 pancadas, para um total de 136 (seis abaixo do par), o que lhe permitiu fechar o dia no grupo dos classificados em 43.º lugar.

O “cut” para sábado fixou-se nas 137 pancadas, o que permitiu a continuação no torneio de 73 competidores.

Longe da passagem ficou Pedro Figueiredo, apesar de ter estado um pouco melhor do que na véspera: termina em 126.º, com 146 pancadas (quatro acima do par).

A prova, que se está a disputar em Ware, no condado inglês de Hertfordshire, tem, ao segundo dia, liderança do inglês Andy Sullivan, com 128 pancadas, 14 abaixo do par do campo e menos uma que os adversários mais diretos, o sul-africano Dean Burmester e o inglês Laurie Canter.