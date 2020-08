Fabio Jakobsen saiu do coma induzido e condição é "boa"

“Temos boas notícias do hospital de Sosnowiec. O Fábio Jakobsen está acordado do coma. O seu estado é bom”, anunciou a organização da Volta a Polónia, esta sexta-feira, no Twitter.

A queda de Jakobsen acabou por provocar uma onda de outras quedas, incluindo a do próprio Groenewegen, já depois de cruzar a meta, com vários ciclistas a acabarem por ir para o hospital. Nomeadamente Marc Sarreau, com um traumatismo nas costas e roturas ligamentares múltiplas, Damien Touzé (Cofidis), com uma tripla fratura numa mão ou o espanhol Eduard Prades, com uma fratura numa vértebra.

O incidente levou à desqualificação de Groenewegen, e o diretor da equipa de Jakobsen, a Deceuninck-Quick Step, Patrick Lefevere, confirmou na quinta-feira que vai apresentar uma queixa-crime contra o ciclista holandês, depois de já ter apresentado uma queixa na União Ciclista Internacional (UCI).

Entretanto, também quinta-feira, Dylan Groenewegen lamentou o incidente com o compatriota e garantiu pensar “constantemente” em Jakobsen, cuja saúde ressalvou ser o mais importante.