Blazers e Suns vencem e continuam na luta pelos "play-offs"

Portland Trail Blazers e Phoenix Suns mantêm-se na luta pela última vaga nos "play-offs" da NBA, depois de, na madrugada desta sexta-feira, terem batido, respetivamente, Denver Nuggets (115-125) e Indiana Pacers (114-99), beneficiando da derrota dos Memphis Grizzlies na véspera.

Damian Lillard foi a grande estrela da vitória dos Blazers sobre os Nuggets, com um duplo-duplo de 45 pontos e 12 assistências. Gray Trent Jr., com 27 pontos, e Jusuf Nurkic, com 22, também se destacaram.

Do lado de Denver, de nada valeram o duplo-duplo (27 pontos e 12 ressaltos) de Michael Porter Jr., nem os 18 pontos de Jerami Grant.

O sonho dos Suns manteve-se vivo graças aos duplos-duplos de três jogadores. Deandre Ayton somou 23 pontos e 10 ressaltos, Devin Booker fez 20 pontos e 10 assistências, e Cameron Johnson contribuiu com 14 pontos e 12 ressaltos. Sete jogadores fizeram, pelo menos, 10 pontos.

Eficácia que anulou o duplo-duplo (16 pontos e 11 ressaltos) de T.J. Warren e os 25 pontos de Malcolm Bogdon pelos Pacers.

A última vaga nos "play-offs" é ocupada, a quatro jogos do fim da fase regular, pelos Memphis Grizzlies, que registam 32 vitórias e 27 derrotas, quatro destas nos últimos quatro jogo. A maior ameaça são os Blazers, que surgem em nono, com os mesmos 32 triunfos mas mais uma derrota. A missão dos Suns é mais complicada, mas ainda é possível: estão no décimo lugar, com 30 vitórias (quatro consecutivas) e 39 derrotas.