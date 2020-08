Tondela mantém aposta espanhola

O Tondela vai ter outro treinador espanhol. Depois de Natxo González, Pako Ayestarán, antigo adjunto no Benfica, é o novo técnico dos beirões.

O substituto de Natxo González foi preparador físico das águias em 2008/2009, então com Quique Flores.

Depois de ser adjunto em Tenerife, Valência, Liverpool, na Real Sociedad e Al Ahli (Emirados Árabes Unidos), Ayestarán iniciou a carreira a solo no Estudiantes Tecos (México), seguindo-se passagens por Maccabi Tel Aviv (Israel), Santos Laguna (também do México), Valência e Las Palmas (ambos de Espanha) e, mais recentemente, Pachuca (igualmente do México).