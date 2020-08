Sereno lamenta "imbróglio" da II Liga. "Clubes que não pagam fazem o que querem e dá isto"

Henrique Sereno, antigo internacional português e atual presidente da SAD do Vilafranquense, lamenta o "imbróglio" em que a II Liga se meteu, muito por causa do incumprimento financeiro de alguns clubes.

A II Liga tem subidas e descidas por definir e o seu arranque foi adiado devido a dois casos: Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal foram excluídos das competições profissionais, o que anula a descida de Portimonense da I Liga e as descidas de Cova da Piedade e Casa Pia ao Campeonato de Portugal, e as subidas administrativas de Vizela e Arouca à II Liga foram suspensas pelo TAD. Em entrevista a Bola Branca, Sereno assume que este "é um imbróglio que não está fácil".

"Entendemos as partes, tanto a Liga como a Federação, são coisas que infelizmente acontecem. Por isso quis entrar no futebol, para deixar uma imagem diferente, de idoneidade e seriedade, em que cumprir com as obrigações financeiras e sociais nos faz sentir bem. E não os casos como o Aves ou o próprio Olhanense, que pôs a ação [interpôs providência cautelar sobre as subidas de Arouca e Vizela à II Liga] e que acho que também tem salários em atraso. Todos estes clubes que não pagam podem fazer o que querem e depois dá isto", frisa o antigo central.