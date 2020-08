Presidente do V. Setúbal acusa: Liga ainda não enviou recurso para o Conselho de Justiça

" Nós entregámos o nosso recurso na segunda-feira , a tempo e horas, o Conselho de Justiça reuniu-se ontem [quarta-feira] e segundo o que sei, o nosso processo não chegou ao Conselho de Justiça. Sabermos que estão a sair excertos do processo na comunicação social, e eu não dei o processo a ninguém, e ele não chegar ao seu local certo, que é o Conselho de Justiça, se isso é verdade, sinceramente nem sei o que diga, estamos perante uma situação em que mais uma vez estão a escolher o clube errado para criar situações completamente anormais", afirma.

Paulo Gomes diz que recebeu esta informação durante a manhã desta sexta-feira e avisa que o Vitória não admite este tipo de comportamento, que considera representar "mais um escândalo" no futebol português.

O presidente do Vitória de Setúbal, Paulo Gomes, acusa a Liga de Clubes, em declarações a Bola Branca , de ainda não ter enviado o recurso da equipa sadina contra a exclusão das competições profissionais para o Conselho de Justiça da Fedaração Portuguesa de Futebol (FPF).

Paulo Gomes quer "saber as justificações" para o recurso não ter chegado ao Conselho de Justiça (continua na posse da Liga). Especialmente num caso que "tem de ser feito com caráter de urgência" e em que considera que o Vitória de Setúbal tem, legalmente, a razão do seu lado.

"Queremos saber o que se está a passar e saber quem são, realmente, as pessoas que estão a fazer isto. Na minha cabeça, não faz sentido nenhum, com Conselho de Justiça na quarta-feira e entrega dos processos na segunda, não estar no Conselho de Justiça", atira.