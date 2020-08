Mateus deixa o Boavista

“Hoje terminou a minha ligação ao Boavista, obrigado por todos os momentos que juntos passámos, não farei parte do novo projeto. Desejo tudo de bom ao clube e serei mas um a torcer por vocês. Viva mágico Xadrez”, escreveu no Instagram.

Mateus, que ficou "famoso" devido a um caso com o Gil Vicente, não adianta qual será o novo clube, mas sabe-se que não faz parte do projeto do Bessa com o novo treinador Vasco Seabra.

Na época passada, o atleta realizou 29 partidas e marcou um golo.