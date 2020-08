Liga “está dentro dos prazos” para “apreciar recurso do Vitória”

A Liga Portugal reage às dúvidas do V. Setúbal deixadas em Bola Branca e esclarece que o processo dos recursos do não licenciamento dos clubes para as competições profissionais está a decorrer dentro dos prazos.

Em comunicado, a organizadora das ligas profissionais lembra que “o recurso do Vitória Futebol Clube deu entrada na sede da Liga, na passada segunda-feira”.

“Na 3.ª feira, a Liga Portugal citou os terceiros interessados, Portimonense, CD C. Piedade e Casa Pia AC, aos quais conferiu três dias uteis para se pronunciarem quanto aos argumentos apresentados pelo Vitória FC”.

“No prazo de três dias uteis após o recebimento das oposições dos interessados, a Liga Portugal sustenta a sua decisão, organiza o processo e remete-o ao Presidente do Conselho de Justiça”.

A fechar a nota, a Liga reafirma que “está dentro dos prazos regulamentares para apreciar e enviar o recurso do Vitória Futebol Clube”.