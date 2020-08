Davidson de saída do Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães está em vias de transferir Davidson para o Alanyaspor, da Turquia, segundo avança o jornal "O Jogo".

Sem especificar qual será a compensação a receber pelo Vitória, a referida publicação adianta, no entanto, que Davidson assinará com o Alyanispor um contrato válido para as próximas três temporadas.

O extremo brasileiro, de 29 anos, terminará uma ligação de cinco anos a Portugal. Chegou na época 2015/16, para representar o Sporting da Covilhã, e ano e meio depois mudou-se para o Desportivo de Chaves.

Em 2018/19, Davidson rumou ao Vitória de Guimarães, em que se tornou indiscutível e por que registou 20 golos e 20 assistências em 83 jogos. Esta temporada, somou 10 golos e 11 assistências em 44 encontros.