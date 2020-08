Compras, renovações e cativações

As primeiras páginas dos jornais desportivos desta sexta-feira dividem-se pelos três grandes.

"A Bola" foca-se no Sporting e na dívida reclamada por Mihajlovic, que traz um grande problema: "Dinheiro da UEFA está penhorado". Treinador sérvio recorreu ao TAS para receber 750 mil euros. Enquanto não há decisão, prémio da Liga Europa ficam cativos.

O "Record" anuncia que "Cebolinha é do Benfica". Acordo com o Grêmio contempla o pagamento de 20 milhões de euros e cedência de 15 % de mais-valia de uma futura venda do extremo internacional brasileiro.

"O Jogo" vira-se para renovações no FC Porto. "Otávio e Sérgio [Oliveira] no topo da agenda", titula. Diogo Leite no Valência prestes a ser oficial.