Sergio Pérez volta a testar positivo à Covid-19

Sergio Pérez voltou a testar positivo à covid-19 e fica de fora do Grande Prémio de Fórmula 1 do 70.ª Aniversário, que se disputa domingo no circuito de Silverstone, em Inglaterra, anunciou a Racing Point.

O mexicano, que foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a testar positivo ao novo coronavírus, terminou o período de quarentena de 10 dias definido pelo Public Health England na quinta-feira.

Contudo, o teste a que se submeteu voltou a dar positivo e, assim, Pérez será novamente substituído pelo alemão Nico Hulkenberg, tal como aconteceu no fim de semana passado.

Segundo a Racing Point, o piloto mexicano "está bem fisicamente e em recuperação".

Já Hulkenberg, que não conseguiu alinhar na corrida de domingo devido a um problema no motor do seu monolugar, mostra-se "entusiasmado" pela "nova oportunidade".

"Correr na mesma pista novamente torna as coisas um pouco mais fáceis. Creio que poderemos lutar pelos pontos", destacou.

O GP 70.º Aniversário será a quinta prova da renovada temporada do Mundial de Fórmula 1.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) é o líder do campeonato, com três vitórias em quatro corridas disputadas.