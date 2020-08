MotoGP. Miguel Oliveira em terceiro no primeiro dia de treinos livres

Miguel Oliveira, que fez 17 voltas à tarde em quatro saídas para a pista, efetuou a sua melhor volta com um pneu duro montado na roda da frente e macio atrás, enquanto Quartararo rodou com um pneu médio à frente e macio atrás.

O piloto de Almada, que tinha sido o 17.º mais rápido na sessão matinal, melhorou cerca de um segundo e meio durante a tarde, terminando com o tempo de 1.56,550 minutos, a apenas 48 milésimos de segundo do mais rápido do dia, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

O dia ficou ainda marcado pela queda do italiano Francesco Bagnaia (Ducati) durante a sessão da manhã. O piloto italiano sofreu uma fratura na perna direito, com lesão dos ligamentos do joelho e vai falhar o resto do fim de semana. Será operado durante a semana em Itália, devendo falhar, ainda, a primeira corrida no Red Bull Ring, da Áustria.

O GP da República Checa é a terceira prova do Campeonato do Mundo de MotoGP, a categoria rainha do Mundial de Velocidade, e não vai contar com o campeão em título, o espanhol Marc Márquez, que recupera de uma operação.

Com duas vitórias nas duas corridas já disputadas, Fabio Quartararo é o líder do campeonato, com 50 pontos.

O português Miguel Oliveira ocupa a 13.ª posição, com oito pontos.