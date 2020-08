Félix da Costa pode ser campeão do mundo de Fórmula E no domingo

António Félix da Costa está a dois passos de se sagrar campeão do mundo de Fórmula E, algo que pode acontecer já no domingo.

O piloto português, da DS Techeetah, venceu as duas últimas corridas, pelo que passou a somar 125 pontos na classificação geral, mais 68 que os segundo e terceiro classificados (Lucas Di Grassi e Stoffel Vandoorne, ambos com 57), à falta de quatro corridas para o final da época.

O cenário mais simples é vencer as próximas duas corridas, no sábado e no domingo. Nesse caso, Félix da Costa nem precisaria de conquistar a "pole position", nem de fazer a volta mais rápida para ser campeão.

O piloto português também festejará se no sábado voltar a fazer o pleno, com "pole", volta rápida e vitória, e no domingo ficar em segundo.

Há, ainda, um terceiro cenário possível, em que Félix da Costa nem precisaria de vencer qualquer uma das quatro corridas que faltam: o terceiro lugar em todas elas garantiria ao português a vitória final.

Seja qual for o caminho, Félix da Costa tem tudo para se tornar o primeiro piloto português a sagrar-se campeão do mundo de Fórmula E. Os fãs podem ajudar, clicando aqui para dar ao piloto da DS Techeetah uma potência extra durante 30 segundos na corrida de sábado.