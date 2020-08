Pedrinho junta-se ao Benfica. "Quero o máximo de títulos"

Pedrinho chegou, esta sexta-feira, ao Benfica, para iniciar os trabalhos de pré-época no sábado, e assumiu a ambição de conquistar o máximo número de troféus possível ao serviço do seu novo clube.

Oficializado em março como reforço do Benfica, com contrato até 2025, o extremo brasileiro, de 22 anos, só agora se juntou ao clube. Em declarações à BTV, não escondeu a ânsia por brilhar de águia ao peito.

"Espero fazer uma grande história usando esta camisola. Pretendo alcançar muitos títulos, porque sabemos que um clube só é valorizado quando vence jogos. Sou ambicioso, tenho grandes sonhos e quero buscar o máximo de títulos no Benfica", declarou o reforço.

Pedrinho mostrou-se "ansioso por trabalhar com Jorge Jesus", que fez um "grande trabalho" no Flamengo, estava o extremo no Corinthians:

"Grandes jogadores evoluíram bastante com ele, e eu quero isso também, poder trabalhar com ele e evoluir. Tenho a certeza de que dará muito certo, porque ele é um grande treinador numa grande equipa."

Em suma, para Pedrinho, este é "o concretizar de um sonho", por permitir "jogar na Europa e numa grande equipa como é o Benifca".