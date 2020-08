Gilberto, o "cavalo" nascido no "berço" de Zico

Eduardo Húngaro, treinador brasileiro, acredita que Gilberto vai "pegar" no Benfica. O jogador chega esta sexta-feira de manhã a Lisboa.

O lateral direito canarinho, de 27 anos, é reforço para Jorge Jesus, que já o queria ter contratado ao rival Fluminense, quando orientava o Flamengo. Gilberto, entretanto, é aguardado em Lisboa para oficializar a sua ligação às águias.

Húngaro, actual coordenador da formação do Vasco da Gama, foi quem - há quase 20 anos - descobriu o defesa no Rio de Janeiro e o levou para o Botafogo, onde na altura dirigia a equipa sub-20 do "Fogão".

"Cavalo", qual Maicon



Em entrevista a Bola Branca, o técnico de 56 anos mostra-se feliz por esta segunda oportunidade do lateral na Europa, depois de uma primeira aventura sem brilho no Velho Continente (entre 2015 e 2017), para actuar em Itália, o que o levou a ter de relançar a carreira no Brasil.

Eduardo Húngaro acredita que, agora, tudo será diferente para melhor, até porque Gilberto é um atleta de eleição, que com Jorge Jesus dará um salto qualitativo. Titular na Luz? O treinador carioca acha que sim.

"A trabalhar com um treinador de 'top' - que vai acrescentar-lhe ensinamento - e no auge da carreira, não duvido que ele chega para jogar no Benfica. A quantidade de vezes que ele faz 'sprints' ofensivos e defensivos é absurda. Fisicamente é comparável ao Maicon, que jogou na seleção brasileira e em Itália. Como se costuma dizer aqui, ele é um 'cavalo'", garante.

O treinador aproveita para sublinhar as características que já eram notórias quando Gilberto começou a vestir a camisola do emblema alvinegro do Rio de Janeiro.



"O Gilberto é um atleta que encontrei em 2011 nos sub-20 do Botafogo, oriundo do CFZ - o clube do Zico - e via-se logo ali um jovem com potencial. Reunia qualidades técnicas, tácticas e muitas qualidades físicas. É um jogador de muita força. Bom no um contra um. Aprendeu a trabalhar também o aspecto colectivo. E um detalhe muito importante: o Gilberto é muito bom de balneário", assegura.

Uma Luz para a "canarinha"

Nesta entrevista a Bola Branca, Eduardo Húngaro foi confrontado com o facto de Gilberto não ter até hoje merecido a confiança da seleção A do Brasil. O treinador sustenta que esta mudança de página na carreira do defesa o aproximará da equipa nacional "canarinha". Até porque, neste momento e na sua opinião, como Gilberto há poucos.

"Não é por o ter treinado, mas - há muito que digo - se não é o melhor lateral direito no Brasil... está entre os dois ou três melhores. [O Benfica] Vai ser um passo decisivo para ele, com vista a constituir uma opção na seleção principal. Pelo treinador que vai encontrar, pela estrutura do Benfica, pelo nível das competições europeias em que participará vai dar o salto para se tornar um jogador internacional", finaliza o técnico, que passou por Portugal duas vezes: Sertanense (entre 2007 e 2009) e Almancilense (2017/18).