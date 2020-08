Cebolinha. Presidente do Grémio vê negociações "muito longe" da conclusão

O negócio entre Benfica e Grémio por Everton Cebolinha está "muito longe" da conclusão, de acordo com o presidente do emblema de Porto Alegre.

Em breves declarações a Bola Branca, Romildo Bolzan Júnior revela que os encarnados ainda não alcançaram uma plataforma de entendimento quanto às "condições" da transferência mas não especifica quais. "Ainda não temos a negociação concluída. Na minha visão, as negociações estão muito longe de estar concluídas. O Benfica precisa de garantir as condições do negócio. Se o Benfica conseguir, pode ser que aconteça. Quais as condições? Não estou autorizado a falar sobre isso. O processo pode ficar resolvido nos próximos dias como pode ficar completamente inviabilizado. Depende de como as coisas se desenrolem", adianta o líder do emblema gaúcho, considerando que o prolongado processo negocial "é normal", por todos os fatores envolvidos.

"Trata-se de um grande volume de dinheiro, com muitas partes interessadas e muitos detalhes para terminar. É natural que demore", confessa Romildo Bolzan Júnior. Ao que Bola Branca apurou, se é certo que o Benfica se propõe a pagar 20 milhões de euros pelo extremo de 24 anos, a realidade é que a modalidade de pagamento está, nesta altura, a entravar o entendimento derradeiro com o Grémio.

Telefonema de Jorge Jesus a Cebolinha. "Cada um que arque com as consequências do que disse" Questionado igualmente por Bola Branca sobre o desconforto generalizado, no Grémio, em relação à chamada telefónica de Jorge Jesus a Everton Cebolinha, em vésperas do dérbi gaúcho com o Internacional, Romildo Bolzan Júnior foi parco em palavras.