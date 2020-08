Sporting oferece sete milhões ao Krasnodar por Wanderson

O Sporting fez uma proposta de sete milhões de euros ao Krasnodar pelo extremo brasileiro Wanderson Maciel, de acordo com o jornal "O Jogo".

O avançado, de 27 anos, que possui nacionalidade brasileira e belga, tem contrato com o Krasnodar até 2022, no entanto, já expressou o desejo de mudar de ares, ao cabo de três temporadas no campeonato da Rússia.

O Krasnodar estabeleceu como referência os 10 milhões de euros, dado que, em 2017, pagou oito milhões por Wanderson ao Salzburgo. Ainda assim, o Sporting espera poder baixar o preço para sete milhões. Para já, contudo, "O Jogo" avisa que o acordo está longe de se concretizar.

Ao longo de três épocas ao serviço do Krasnodar, Wanderson somou 14 golos e 17 assistências em 101 jogos. Esta época, o extremo, que atua preferencialmente pelo lado direito, fez quatro golos e seis assistências em 28 partidas pelo terceiro classificado do campeonato russo.