Papa Francisco apela ao desarmamento nuclear nos 75 anos de Hiroshima

O Papa Francisco apelou, esta quinta-feira, ao desarmamento, defendendo que, para conseguir a paz, é necessário que todos os povos deponham as armas de guerra, “em especial as mais poderosas e destrutivas: as armas nucleares”.

No dia em que se assinalam os 75 anos do bombardeamento nuclear de Hiroshima, o chefe da Igreja Católica enviou uma mensagem ao governador daquela cidade japonesa, Hidehiko Yuzaki, saudando em especial os sobreviventes da tragédia, que provocou a morte de milhares de pessoas.