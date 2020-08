Líbano. Fundação AIS envia ajuda de emergência às vítimas da explosão em Beirute

O padre Raymond Abdo, parceiro da fundação no Líbano, afirmou à instituição que a "explosão parecia uma bomba atómica , com fumo vermelho por todo o sítio e imensos danos.”

Este religioso acrescentou que, “num segundo, foram provocados mais danos ao bairro cristão de Beirute do que durante os longos anos de guerra civil. Temos de o reconstruir do zero".

Os padres Abdo e Nassif dizem que, "após a longa crise económica e o coronavírus, o Líbano está mal equipado para lidar com as emergências e precisa urgentemente de ajuda internacional para as necessidades básicas do povo".