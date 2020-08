Sete fogos preocupam bombeiros

A A4 está cortada nos dois sentidos, a meio da tarde desta quinta-feira, junto a Mirandela, devido à proximidade das chamas, e ao fumo intenso na zona.

Este incêndio é um dos sets que a esta hora mais preocupam os bombeiros e mais meios mobilizam.

As chamas lavram também com intensidade em Porto de Mós, Sernancelhe, Alijó, Sabugal, Fundão e Torre de Moncorvo. Neste ponto de Trás-os-Montes há, de acordo com presidente da autarquia, uma aldeia cercada pelas chamas: Estevais.