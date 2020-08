Teorias da conspiração e Covid-19: uma ligação pandémica

Para o investigador, não é nada claro que a internet e as redes sociais estejam a levar as pessoas a acreditar mais em teorias da conspiração do que anteriormente acontecia.

Dá como exemplo o assassínio do presidente Kennedy em 1963. Uscinsky diz que, em poucos meses, 50% dos norte-americanos acreditavam que havia uma conspiração e, a meio da década de 1970, o número tinha subido para 80%. “É a mais vasta teoria da conspiração a que já assistimos, e não havia internet nessa altura”, reforça.

Ainda sobre este acontecimento da história norte-americana, soma Uscinsky, desde que há internet “essas crenças caíram 35 pontos”.

“Não é claro que as teorias da conspiração encontrem um ambiente propício na internet. Não vivemos num mundo em que as pessoas sejam mais conspirativas do que eram no passado”, sublinha.



Para Joseph Uscinsky o problema maior para a disseminação destas teorias não se chama internet. “São as elites políticas, como o Presidente Trump, e as pessoas nos meios de comunicação tradicional que estão a dar gás a estas teorias”, adianta.





O efeito Trump

O papel de Trump neste assunto não é secundário. Em 2016, este criou uma coligação de votantes em 2016, apelando a pessoas que não gostam do "establishment" político, e cativou-as “a acreditarem num conjunto de teorias da conspiração”.

“[Trump] conseguiu pôr toda esta gente junta através de muitas teorias da conspiração. Agora para conseguir mantê-los juntos, continua a trazê-las a público. Ele diz que o coronavírus é um novo embuste dos democratas, e ele e a coligação que criou com uma certa elite dos media dizem coisas como o dr. Fauci poder não ser realmente um médico real”, resume, referindo-se ao médico epidemiologista que está a coordenar a resposta federal à Covid-19 nos EUA.

E porque é que o seu interesse, o de Uscinsky, um professor de ciência política, em teorias da conspiração? Porque são uma forma de as pessoas "expressarem desacordo com as estruturas de poder", responde o investigador.

“É uma forma de as pessoas criticarem o que se passa e de as pessoas tentarem entender o que se passa”, concretiza.