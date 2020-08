Reino Unido regista 49 mortes e aumento de casos para 950 nas últimas 24 horas

Veja também:

O Reino Unido registou esta quinta-feira 950 infeções de Covid-19 nas últimas 24 horas, número acima dos 892 reportados na quarta-feira e dos 670 na terça-feira, somando ainda 49 mortes.

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, 46.413 pessoas já morreram até agora no Reino Unido após testes positivos para o novo coronavírus e um total de 308.134 foram infetadas desde o início da pandemia.

Nos hospitais britânicos continuam 1.118 pacientes, 73 dos quais requerem ventilação assistida.

Os surtos locais mantêm em confinamento parcial a cidade de Manchester e outras áreas no norte de Inglaterra, assim como a urbe de Aberdeen, na Escócia.

O autarca da cidade inglesa de Preston, onde vivem cerca de 150 mil pessoas, advertiu que o aumento de casos locais pode levar a novo confinamento nos próximos dias e pediu aos cidadãos para limitarem as visitas a outros domicílios e a usarem sempre a máscara, apesar de não ser obrigatório nas regras oficiais.

O governo britânico anunciou esta quinta-feira que o sistema de deteção e rastreamento de contágio conseguiu entrar em contacto com 72,4% dos contactos próximos das pessoas que testaram positivo na semana que terminou a 29 de julho, uma percentagem um pouco menor à registada na semana anterior, e que foi de 76,2%.