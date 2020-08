O que sabemos do desastre em Beirute?

A explosão terá sido causada por um incêndio que deflagrou no Porto de Beirute, numa zona onde estava armazenado material explosivo. As chamas, que terão começado num contentor carregado de pirotecnia, terão feito deflagrar um depósito com cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio.

Tratando-se do Líbano, as primeiras reações foram suspeitar de um atentado, ou de um ataque israelita, mas parece não ser o caso.

Israel reagiu de imediato para deixar claro que nada tinha a ver com o sucedido e o primeiro-ministro do Líbano já disse que quem tiver sido culpado por armazenar material explosivo numa zona civil e densamente povoada, será devidamente responsabilizado. Os respetivos responsáveis da zona de armazenamento da zona portuária estão agora em prisão domiciliária, mas há indicações de que o Governo já tinha sido avisado para o perigo do armazenamento de material explosivo naquela zona há pelo menos seis anos.

O rebentamento foi ouvido no Chipre, a 180 quilómetros de distância e as imagens de satélite permitem ver perfeitamente a dimensão dos estragos .

Qual foi a reação da comunidade internacional?

Vários países apressaram-se em oferecer ajuda ao Líbano, para fazer face ao que o governador de Beirute descreveu como uma “catástrofe nacional”, incluindo o Governo português que está disponível para enviar equipas do INEM e a Proteção Civil diz que tem quatro equipas prontas a enviar a qualquer momento.

A UE já lamentou as vítimas e diz-se pronta para ajudar. "O nosso centro de coordenação de resposta de emergência está em contacto com as autoridades de proteção civil no Líbano", acrescentou o comissário Europeu Para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

O governo francês vai enviar para o Líbano dois aviões de transporte militar com 55 pessoas da proteção civil e 15 toneladas de material, assim como uma unidade sanitária que pode prestar cuidados a 500 feridos. Paris vai enviar também mais uma dezena de médicos e enfermeiros especializados em situações de emergência para reforçarem os hospitais e as equipas locais.

O emir do Qatar, Tamim Bin Hamada al-Zani, disse ter conversado ao telefone com o Presidente libanês, Michel Aoun, para lhe transmitir os pêsames e também a oferecer-se para enviar “todo o tipo de ajuda”, segundo indicou a agência de notícias oficial QNA.

Israel já veio negar qualquer envolvimento na explosão, estando disponível para enviar ajuda médica e assistência imediata.

Até agora, mais de dez países já se disponibilizaram para auxiliar, entre eles, Irão, EUA e o vizinho Chipre.

O Banco Mundial também já está pronto a mobilizar fundos para ajudar o país a recuperar.

Tudo o que o Líbano não precisava

O Líbano é um país especial. Estando situado no Médio Oriente, tem uma mistura religiosa e étnica maior do que é normal para a região. Cristãos de várias denominações e muçulmanos xiitas e sunitas vivem num equilíbrio muito delicado. Ao longo dos últimos anos um partido tem ganho ascendência sobre os demais. Para além de ser uma força política, o Hezbollah é uma potente força militar, que rivaliza com o próprio exército libanês. O Hezbollah, que é aliado do Irão, mantém o Líbano num estado de conflito permanente com Israel.

Para além da divisão social e política crónica, o país atravessa uma terrível crise financeira, estando por isso na pior situação possível para enfrentar mais este desastre.

O Líbano, que se encontra mergulhado numa profunda crise económica, com uma dívida pública de 90.000 milhões de dólares (cerca de 76.000 milhões de euros), 170% do seu Produto Interno Bruto, viu ainda recentemente a libra libanesa perder em torno de 80% o seu valor face ao dólar norte-americano.







[Atualizado às 00h05 de dia 6 de agosto]





Veja os primeiros vídeos da explosão partilhados nas redes sociais: