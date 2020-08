Número de novos contágios em França aumenta mais de 30% numa semana

Veja também:

O número de novos contágios com a Covid-19 em França aumentou mais de 30% numa semana, de acordo com um relatório semanal do Ministério da Saúde divulgado esta quinta-feira.

Durante a semana de 27 de julho a 2 de agosto, 7.565 pessoas testaram positivo com Covid-19 nas regiões metropolitanas francesas, ou seja, mais 33% do que os valores da semana anterior, que já tinha verificado um aumento significativo.

Este aumento de casos positivos "continua a ser superior ao aumento do número de pacientes testados" no mesmo período (mais 14%, 505.945), revelou um relatório do Ministério da Saúde.

O documento divulgado diz que nas últimas 24 horas registaram-se 1.604 casos, após terem sido contabilizados 1.695 no dia anterior, depois de os valores terem ultrapassado a barreira dos mil, desde final de julho.

A França tem agora 30.312 mortes com covid-19, mais sete nas últimas 24 horas.

Na terça-feira, o Conselho Científico, que assessora o Governo na luta contra a pandemia, alertou que a França não está imune a uma segunda vaga e pediu aos franceses para respeitarem todas as medidas sanitárias recomendadas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 708 mil mortos e infetou mais de 18,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.