França. Homem que fez reféns num banco rende-se

Um homem armado fez, esta quinta-feira, quatro reféns no interior de um banco da cidade francesa de Le Havre, na região administrativa da Normandia, no noroeste do país, avança a estação televisiva BFM TV.

O canal francês adiantou que o homem fez inicialmente seis reféns, mas permitiu a saída de duas pessoas, mantendo-se ainda quatro no interior da agência bancária.

Segundo fontes da polícia francesa, o homem entrou no estabelecimento às 15h45, hora portuguesa.

O suspeito em causa tem 34 anos e é conhecido da polícia por alguns crimes e pelo seu histórico psiquiátrico, embora as suas reivindicações no ato de hoje sejam, para já, desconhecidas.

A prefeitura do departamento do Sena Marítimo, na Normandia, indicou, na sua conta oficial na rede social Twitter, que houve uma "intervenção" da polícia no centro da cidade, tendo convidado os cidadãos a evitarem a zona e respeitarem o perímetro de segurança.