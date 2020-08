Em Beirute, a máscara não é só por causa da Covid-19

Entretanto, os responsáveis pelo porto de Beirute estão em prisão domiciliária enquanto estiverem a decorrer as investigações às explosões, que ocorreram na terça-feira na capital do Líbano.

As explosões de terça-feira no porto de Beirute fizeram, pelo menos, 137 mortos e cerca de cinco mil feridos. Há ainda 300 mil pessoas que ficaram sem casa. Depois das explosões, foi o caos nos hospitais.

“Esses apelos vieram, por exemplo, do Facebook, dos hospitais e dos médicos, que iam alertando que mais vale prevenir do que remediar e que o melhor seria ter cuidados redobrados”, acrescenta.

“Houve alguns apelos no sentido de evitar que se vá à rua, se não houver necessidade, porque poderá haver substância tóxicas no ar”, conta.

Depois das explosões em Beirute, a população tenta agora reerguer-se. Ouvida pela Renascença , a portuguesa Rita Dieb conta que as autoridades têm apelado ao uso de máscara, não só por causa da Covid-19, mas porque podem existir substâncias tóxicas no ar.

“Foi destruída uma grande parte de um hospital universitário que fica perto da zona das explosões”, explica Rita. Foi, por isso, necessário “transferir os doentes que estavam neste hospital. As autoridades pediam que se fossem levando os feridos para os hospitais periféricos, porque os grandes hospitais, ao redor de Beirute, já estavam sobrelotados”, conta.

O fotojornalista João Sousa explica, de Beirute, c(...)

Esta portuguesa a viver em Beirute fala ainda de falhas de energia que já existiam na cidade e que se agravaram com a explosões.

Depois do choque, o anoitecer na quarta-feira “foi triste e complicado”. Ainda assim, Rita Dieb não quer deixar a capital do Líbano e manifesta esperança e fé no futuro.

Portugal já se ofereceu para enviar equipas de emergência para o país.

O primeiro-ministro libanês disse que a explosão foi causada por 2.750 toneladas de nitrato de amónio. Acrescentou que a substância tinha sido armazenada durante seis anos no armazém do porto sem medidas de segurança, “colocando em risco a segurança dos cidadãos”.