Diretor do Porto de Beirute entre 16 detidos no Líbano

As autoridades libanesas detiveram 16 pessoas numa investigação à explosão no porto de Beirute, que matou mais de 130 pessoas e deixou cerca de 5.000 feridos, segundo uma fonte judicial citada pela imprensa libanesa.

O órgão de Comunicação social do Líbano NNA citou o juiz Fadi Akiki, representante do Governo no tribunal militar, que disse que as autoridades já interrogaram mais de 18 funcionários do porto e da alfândega, bem como outros envolvidos em trabalhos de manutenção dos armazéns do porto.

“Dezasseis pessoas foram detidas como parte da investigação”, disse Akiki, acrescentando que a investigação continua.

Segundo uma fonte judicial, o diretor-geral do Porto de Beirute, Hassan Koraytem está entre os detidos.

O banco central diz que já congelou as contas de sete pessoas, incluindo Koraytem e o responsável da alfândega libanesa.

A explosão que destruiu a zona portuária e grande parte do resto da cidade teve origem num incêndio que fez deflagrar um depósito de nitrato de amónio que se encontrava há cinco anos no porto.