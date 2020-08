África ultrapassa um milhão de casos de Covid-19

Veja também:

África ultrapassou esta quinta-feira um milhão de casos de Covid-19, segundo a agência Reuters, num sinal de que a doença está a espalhar mais rapidamente num continente que, até agora, parecia estar a passar ao lado do pior da pandemia.

O continente regista agora 1.003.056 casos, dos quais 21.983 morreram e 676.395 recuperaram. A África do Sul – que é o quinto país mais duramente atingido no mundo, com mais de metade dos casos totais da África subsaariana – registou 538.184 casos desde que o primeiro foi detetado no dia 5 de março, segundo o Ministério da Saúde.

Os baixos índices de testes em vários países, menos na África do Sul, significam que as taxas de infeção devem ser mais altas que as oficiais, segundo os especialistas.

Um estudo publicado no mês passado mostrou que morreram mais 17 mil pessoas do que o normal entre maio e julho, permitindo deduzir que estão a morrer mais pessoas de Covid-19 do que os números oficiais indicam.