Boston Celtics batem recorde com quase 30 anos

Há quase 30 anos, desde 1992, que os Boston Celtics não marcavam tantos pontos como na vitória frente aos Brooklyn Nets, por 149-115, na madrugada desta quinta-feira.

Para a marca histórica, contribuiu o facto de sete jogadores terem feito pelo menos 10 pontos e onze terem ultrapassado os cinco pontos. O mais prolífico deles todos foi Jaylen Brown, com 21, seguido de Jayson Tatum, com 19, e Gordon Hayward e Robert Williams III, ambos com 18.

Nos Nets, só Jeremiah esteve à altura, com 20 pontos desde o banco.

Este resultado consolida a terceira posição dos Celts na Conferência Este. Já os Nets não sofrem com a derrota e mantêm-se seguros na zona de "play-off", embora arrisquem cair do sétimo para o oitavo posto.

Todos os resultados



Utah Jazz 124-115 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 98-107 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 126-132 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 86-105 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 99-109 Toronto Raptors

Boston Celtics 149-115 Brooklyn Nets