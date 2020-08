Nuno Manta Santos rescinde com o Aves

Nuno Manta Santos já não é treinador do Desportivo das Aves.

O treinador apresentou, esta quinta-feira, a rescisão unilateral do contrato que o ligava ao clube nortenho, explicando que tomou a decisão “depois de ter esgotado todas as vias possíveis e impossíveis para a manutenção da relação com o clube”. Manta Santos não revela detalhes, argumentando que são “temas internos” que fundamentam a rescisão com efeitos imediatos.

No comunicado enviado à Renascença, o treinador fala numa “dura caminhada” que “chegou ao fim”. Começa por agradecer aos jogadores e equipa técnica por terem “sacrificado as suas vidas pessoais e profissionais para que o clube alcançasse o objetivo de concluir o campeonato de cabeça levantada”.

Nuno Manta Santos adjetiva o esforço de “incomensurável, quase sobre-humano, enfrentando verdadeiros calvários diários”.

No rol de agradecimentos, Nuno Manta Santos cita as “gentes das Aves e os adeptos pelo incansável apoio, estendendo o agradecimento a todos os colegas de profissão, adversários, a Pedro Proença, presidente da Liga, à FPF, a instituições e aqueles que, numa onda de solidariedade extraordinária e inesquecível, deram força para a equipa do Aves chegar ao fim com dignidade, apesar do pesadelo vivido”.

O treinador também mostra “reconhecimento e gratidão” ao presidente do Aves, clube, António Freitas.

A concluir a mensagem, transmitida em forma de comunicado, Nuno Manta Santos reconhece ter vivido uma “luta muito dura e diferente" do que imaginou e planeou. "Uma experiência sofrida e inevitavelmente triste, mas que chegou ao fim, sendo o momento de virar a página”, estabelece.

O treinador acentua que o futebol é a sua vida, e o relvado a sua casa, prometendo que é no futebol que o continuarão a ver.