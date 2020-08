Nilson: “Taremi tem a cara de Sérgio Conceição e espírito do FC Porto”

Mehdi Taremi está na lista dos campeões nacionais para o reforço do plantel na próxima temporada. E na opinião de Nilson, a confirmar-se a mudança do Rio Ave para o Dragão, acabará por ser uma ligação perfeita para o jogador e para o FC Porto.

“Pode vir a ser um casamento perfeito. Eu vejo o Taremi com espírito do FC Porto, porque para jogar no FC Porto é preciso ter caráter, e isso o Taremi tem muito. Ele é mesmo a cara do Sérgio Conceição, porque é aquele tipo de atleta que o treinador gosta, aguerrido, para além da qualidade que tem, tem as características que Sérgio Conceição gosta”, sublinha.

Taremi fez uma grande temporada no Rio Ave, mesmo sendo a primeira época na Europa mas que não surpreendeu Nilson. Já nos tempos do Irão, Taremi evidenciava perfil para ter sucesso no velho continente.

“Quando joguei com o Taremi no Persepolis, ele já demonstrava que era um atleta que tinha nível europeu pela sua capacidade técnica, mas também pela sua força e determinação, dava todos os indícios de poder jogar no futebol europeu. O feito dele este ano no Rio Ave não me surpreende porque conhecia o seu potencial, mesmo sendo o primeiro ano, onde é mais difícil a adaptação devido à língua e ao estilo de jogo, mas com a qualidade que tem conseguiu adaptar-se bem e conseguiu mostrar as suas qualidades”, conclui.