Inter de Milão fica com Alexis Sánchez em definitivo

O Inter de Milão anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Alexis Sánchez a título definitivo.

O extremo internacional chileno, de 31 anos, está em Milão por empréstimo do Manchester United. Contudo, no final da época, termina contrato com os ingleses e já se comprometeu, a custo zero, com os italianos. O contrato é válido para as próximas três temporadas, até 2023.

Alexis juntou-se a Manchester United no verão de 2018, proveniente do Arsenal, por 34 milhões de euros. Porém, nunca se afirmou em Old Trafford e, esta época, rumou ao Inter, por empréstimo. Os quatro golos e 10 assistências em 30 jogos convenceram os italianos a ficar com ele.

O internacional chileno completou a formação no Cobreloa, do seu país natal, e foi adquirido pela Udinese. Contudo, só se estreou pelos italianos em 2008/09, após empréstimos a Colo-Colo e River Plate. Alexis aproveitou a oportunidade e foi dos melhores jogadores em Itália durante três épocas, o que levou o Barcelona a contratá-lo.

Alexis Sánchez brlhou durante três épocas no Barcelona, antes de rumar ao Arsenal, por 42,5 milhões de euros. Brilhou bem alto em Londres, porém, depois não foi capaz de manter o nível no Manchester United.

Ao serviço da seleção do Chile, o extremo leva 43 golos em 132 jogos.