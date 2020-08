Gelson Martins. “Assumo os meus erros e pago pelos mesmos”

No Twitter, o internacional luso do Mónaco escreveu: “Hoje acaba o castigo. Sempre que erro assumo os meus erros e pago pelos mesmos. O que não nos mata torna-nos mais fortes, ficou tudo para trás e agora encontro-me mais forte e mais motivado que nunca!”

O extremo português Gelson Martins assinalou o fim do castigo de seis meses que lhe foi aplicado depois de ter empurrado um árbitro no jogo contra o Amiens, em fevereiro.

O antigo jogador de Sporting e Atlético de Madrid prepara-se para a terceira época no campeonato francês, no Mónaco. Antes do castigo seguia com 23 jogos e quatro golos.