Micro e pequenas empresas podem candidatar-se a linha de apoio de mil milhões

As micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia já se podem candidatar a uma Linha de Apoio à Economia Covid-19, que tem uma verba de mil milhões de euros.

As microempresas podem obter um financiamento máximo de 50 mil euros, enquanto as pequenas empresas podem vir a receber até 250 mil.

Para se poderem candidatar terão de provar ter tido uma quebra de pelo menos 40% da faturação e não ter beneficiado de outras linhas de crédito com garantia mútua. Mas também não vão ser consideradas as candidaturas de empresas em dificuldades até 31 de dezembro de 2019 e de empresas com sede em “offshores”.

O prazo máximo da operação será de seis anos, que incluem 18 meses de carência de capital, e uma garantia ate 90% do capital em dívida.

Esta nova linha de apoio, para empresas de todos os setores, foi anunciada pelo ministro da Economia no início de julho.