Éloi Laurent. "A regra de ouro agora deve ser reinventar a economia, não reiniciá-la"

“O futuro já começou”, avisa Éloi Laurent. Em entrevista à Renascença, o economista francês diz que o impacto da Covid-19 nos Estados Unidos era “uma tragédia evitável" e deve servir de "lição para o resto do mundo". A lição? Que "a obsessão pelo crescimento pode realmente matar-nos”.

Professor na Universidade de Stanford, na Califórnia, Éloi Laurent defende que o bem-estar, a resiliência e a sustentabilidade medem melhor a evolução das economias do que o tradicional indicador do PIB (Produto Interno Bruto), porque “a maioria das transações não ocorre no mercado e não tem preço”.

No livro "De Olhos Postos no Amanhã", editado pela Casa das Letras, o economista revela o que se esconde no crescimento económico: o efeito corrosivo das desigualdades, a recessão democrática, o fim do lazer, a globalização da solidão, o fardo que a economia representa para a biosfera.

São premissas em linha com a “Economia de Francisco”, o evento que vai reunir em Assis, em novembro, mais de dois mil jovens, a convite do Papa, para revisitarem a economia e discutirem prioridades num mundo em mudança. O objetivo é repensar o papel de áreas como o ambiente, o lucro, o bem-estar e a agricultura na economia.

À Renascença, Éloi Laurent admite que a atual crise pandémica “está a mudar o mundo, mas também, infelizmente, a 'mudar a mudança' que estava a decorrer em termos de transição ecológica”. Ainda assim, assegura, "ainda vamos muito a tempo de retomar o caminho”.

Em “De Olhos Postos no Amanhã” defende uma economia baseada no bem-estar e na sustentabilidade. Não é esse o início do fim do capitalismo?

O capitalismo existe há cerca de seis séculos e conquistou o mundo inteiro nos últimos 30 anos, por isso seria realmente ousado afirmar que estamos a testemunhar o início do fim do capitalismo. Não estamos sequer no fim do início.