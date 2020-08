Éverton Cebolinha diz que só faltam "alguns detalhes" para ser do Benfica

Éverton Cebolinha confirmou, na madrugada desta quinta-feira, que está na iminência de se transferir do Grêmio de Portalegre para o Benfica.

Em declarações à "Rádio Gaúcha", no final do jogo com o Internacional, Éverton assumiu que esta pode ter sido a última vez que veste a camisola do Grêmio, dado o estado avançado das negociações.

"Falta alguns detalhes, mas realmente a situação está bem avançada. [Falta] Alguns detalhes, mais coisas burocráticas, percentagens. Talvez durante esta semana se concretize", assumiu o extremo.

O internacional brasileiro, de 24 anos, deverá mudar-se para o Benfica a troco de 20 milhões de euros, mais bónus, com o Grêmio a ficar com uma percentagem da mais-valia de uma hipotética futura venda.

Éverton Cebolinha concluiu a formação no Grémio e subiu à equipa principal em 2014. Desde então, soma 69 golos em 272 jogos. Na última época, atingiu o melhor registo pessoal, com 20 golos em 57 partidas. Em 2020, o extremo brasileiro levava três golos em 12 encontros.