Benfica avança negociações por Koch e Waldschmidt

O Benfica estará mais perto de chegar a acordo com o Friburgo para as contratações de Robin Koch e Luca Waldschmidt, avança "A Bola".

Koch, central, e Waldschmidt, avançado, ambos de 24 anos, são desejos antigos do Benfica e têm selo de aprovação de Jorge Jesus.



Robin Koch termina contrato no final da época e poderá querer esperar seis meses para ficar livre e assinar por outro clube, com prémio de assinatura chorudo. Contudo, o Benfica tenta convencê-lo a mudar já de ares. As negociações têm sido feitas na base dos oito milhões de euros.

Já Luca Waldschmidt tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros para clubes fora da Alemanha. Valor que o Benfica tentará baixar.

A intenção do Benfica, diz "A Bola", é ter os dois internacionais alemães disponíveis no arranque dos treinos de pré-época, na segunda-feira.