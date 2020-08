Pedro Ilharco. Nuno Mendes “tem um potencial tremendo”

O lateral-esquerdo Nuno Mendes, do Sporting, está a despertar cobiça por essa Europa fora, com o Real Madrid na frente do comboio de “gigantes” que já sondaram os leões a propósito do jogador de 18 anos.

O Sporting terá respondido com o valor da cláusula: 45 milhões de euros e nem menos um cêntimo.

Em Bola Branca, o treinador Pedro Ílharco, que orientou Nuno Mendes, esta época, nos Sub-23 verde e brancos, como adjunto de Leonel Pontes, olha para este interesse como uma oportunidade de negócio.

O Real Madrid tem o hábito de contratar jogadores de qualidade em tenra idade por valores elevados, garantindo o futuro. Clubes como o Sporting aproveitam para um chorudo encaixe financeiro.

“[Nuno Mendes] Tem um potencial tremendo e, para quem tem capacidade financeira de investir, acaba por ser um jogador relativamente barato face ao potencial que pode ter. Nuno Mendes tem características muito específicas para um determinado tipo de jogo, é um jogador de equipa grande, jogador tecnicamente muito evoluído – receção, drible, cruzamento, três ações técnicas que ele faz com grande qualidade e facilidade e com uma intencionalidade ofensiva muito grande”, disse Pedro Ílharco.

Em janeiro, o Real contratou o avançado brasileiro Reinier, de 18 anos, ao Flamengo, por 35 milhões de euros. O dianteiro tem jogado nas equipas secundárias dos "merengues". E a confirmar-se uma transferência, igual caminho seguirá Nuno Mendes.

Lançado por Rúben Amorim na reta final da época, Nuno Mendes convenceu a nação leonina ao cabo de apenas nove jogos pela equipa principal. Pedro Ílharco, conhecedor das qualidades do lateral-esquerdo, não está surpreendido. Nem com a explosão de Nuno Mendes nem com a cobiça além-fronteiras.

“Não surpreende nenhuma das duas situações: nem a aposta do treinador Rúben Amorim, que percebeu que tem um jogador de grande potencial. Fica sempre a dúvida se não seria melhor o jogador ficar mais um ano ou não, mas o mercado faz acelerar este tipo de negócios e quer o Nuno Mendes fique ou vá para um desses clubes, com certeza que o seu processo de formação irá continuar. É importante que continue a competir”, acrescentou Ilharco.