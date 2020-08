Papa pede oração pelas vítimas em Beirute e pela reconciliação do país

O Papa lembrou, esta quarta-feira, os acontecimentos no Líbano. Francisco pediu oração pelas vítimas e pela reconciliação do país.

“Ontem em Beirute, na zona do Porto, fortes explosões causaram dezenas de mortos e milhares de feridos e muitas e graves danos. Rezemos pelas vítimas e pelos seus familiares…e rezemos pelo Líbano, para que, com o empenho de todas as suas componentes sociais, políticas e religiosas, possa enfrentar este momento tão trágico e doloroso”, afirmou Francisco, que retomou, esta manhã, as habituais audiências gerais das quartas-feiras, depois das férias em julho.

O Papa disse esperar que o país, com a ajuda da comunidade internacional, superar “esta grave crise que está a atravessar”.



Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute na terça-feira, causando mais de uma centena de mortos e mais de 4.000 feridos, segundo o último balanço feito pela Cruz Vermelha.