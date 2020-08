Jesuítas propõem "Férias com Deus"

O portal dos jesuítas Ponto SJ lança, a partir de quinta-feira, dia 6 de agosto, a terceira edição da iniciativa "Férias com Deus".

Trata-se de uma rubrica semanal, que "consiste numa proposta de oração de dez minutos, dirigida especialmente a quem está a gozar o seu período de descanso anual", explica em comunicado da Companhia de Jesus.

As diversas propostas são lançadas sempre às quintas-feiras no Ponto SJ, que é o site dos jesuítas e nas redes sociais.

Serão sete propostas, que começam agora e terminam na segunda quinzena de setembro.

Este ano, os jovens são "os protagonistas desta iniciativa, uma vez que serão eles a fazer as propostas para este tempo com Deus".

Foram convidados “rapazes e raparigas de diferentes sensibilidades dentro da Igreja, como, por exemplo, o movimento das Equipas de Jovens de Nossa Senhora, o Centro Académico de Braga, a Casa Velha (Ecologia e Espiritualidade), a Pastoral Juvenil Diocesana, bem como um jesuíta em formação”.

“Haverá ainda uma proposta elaborada por um casal de namorados e outra por um casal recém-casado, já com um filho”.

Esta aposta na juventude "enquadra-se numa preocupação de envolver mais os jovens na pastoral da Igreja, fazendo deles não apenas espectadores, mas protagonistas e intervenientes na vida eclesial, contribuindo com a sua criatividade e generosidade".

A caminhada rumo à Jornada Mundial da Juventude "que a Igreja portuguesa está a fazer – e que culminará com o acolhimento desta iniciativa em Lisboa em 2023 – reforçam este desejo de maior envolvimento dos jovens", explicam os jesuítas.

As orações propostas "podem ter por base uma leitura, um som, uma imagem ou seguir um esquema mais orientado, apelando-se à criatividade dos jovens no conteúdo e na forma como desejam despertar o encontro do leitor com Deus".

A iniciativa "Férias com Deus" parte também da “perceção de que, por vezes, as férias são um tempo de descanso, mas marcado pela ausência do contacto com Deus”.

“Tentando fugir a esta superficialidade, tantas vezes fruto da agitação ou da rotina das férias, procura-se que esta rubrica ajude os crentes a pararem, a refletirem e a fazerem destes dias um tempo de aproximação a Deus e aos outros”, refere o comunicado.