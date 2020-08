Iniciativa Liberal vai a votos nas regionais açorianas

As eleições regionais nos Açores, que devem acontecer em outubro, vão ter mais um partido no boletim de voto: a Iniciativa Liberal apresenta-se a eleições, nos círculos de São Miguel e da Terceira, e também ao círculo de compensação, que elege mais cinco deputados para a assembleia regional.

São dois os candidatos: Nuno Barata, gestor portuário, tem 54 anos e a curiosidade de já ter sido deputado nos Açores, mas eleito pelo CDS, é o cabeça de lista em São Miguel; e José Luís Parreira, 20 anos, estudante do mestrado integrado em Engenharia Espacial, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, que será o número um pela Terceira. Ambos concorrem igualmente pelo círculo de compensação.

Em comunicado em que lembra a ligação dos Açores à Revolução Liberal, o partido diz que avança com a motivação de "libertar os açorianos da asfixia de 24 anos de poder monopartidário e das políticas estatistas que têm condenado os Açores aos piores lugares nos rankings europeus da pobreza, desemprego, rendimento médio das famílias, da educação e da assistência na doença".

Mas o alvo é também a oposição açoriana, que a Iniciativa Liberal considera ser inexistente e que em nada se diferencia.

O partido concorreu pela primeira vez a eleições legislativas em setembro do ano passado, conseguindo eleger um deputado à Assembleia da República. Nos Açores, a Iniciativa Liberal tem um núcleo territorial, liderado atualmente por Nuno Barata, que foi dirigente do CDS na região autónoma, tendo apresentado a sua demissão em choque com o então líder nacional do CDS, Paulo Portas, num processo relacionado com a elaboração de listas às regionais dos Açores de 2008