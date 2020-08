Vilar Formoso está diferente… para a época. O que se passa na fronteira?

“No primeiro fim de semana de agosto, registámos uma redução de 20%, face ao ano anterior, mas se olharmos a junho e julho notamos uma diferença de mais de 30% de diminuição do fluxo rodoviário”, diz à Renascença o capitão Fernandes, comandante do destacamento territorial da GNR de Vilar Formoso.

Durante a semana, o movimento é diminuto no sentido Espanha-Portugal e a GNR confirma o decréscimo de tráfego quando comparado com o período homólogo.

Foi numa dessas paragens breves e raras dos emigrantes no comércio de Vilar Formoso que a Renascença encontrou António e Anie.

António dos Santos Ribeiro, 70 anos, teima em ouvir Amália Rodrigues no carro que partilha com a mulher, francesa. Há 54 anos que é emigrante em França. Por lá encontrou trabalho e o amor com Anie, também com 70 anos. Juntos fazem mais de 1000km para regressar a Bordéus. Chegaram à Figueira da Foz, no dia 15 de julho e já estão de partida.

“Trabalho por conta própria nas obras e estou junto com Anie, que é francesa”, justifica a partida em ritmo apressado para o país de acolhimento, salientando que na sua terra natal, a Figueira da Foz, “não havia epidemia”.

Anie remata: “Portugal é bonito, um pouco frio, andámos sempre de máscara", encolhe os ombros.