PJ faz buscas no caso das golas antifumo

A Polícia Judiciária (PJ) está a conduzir, esta quarta-feira, dez buscas em casas e escritórios de Norte a Sul do país no âmbito da investigação ao caso das golas antifumo.

"Encontram-se em curso quatro buscas domiciliárias e seis não domiciliárias" no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Em comunicado divulgado no seu site, o Ministério Público informa que, "no inquérito investigam-se factos suscetíveis de integrarem crimes de fraude na obtenção de subsídio, corrupção passiva, participação económica em negócio ou abuso de poderes, bem como do crime de branqueamento."

Em causa, é adiantado no mesmo comunicado, "estão práticas levadas a cabo no contexto de uma operação cofinanciada pelo Fundo de Coesão da União Europeia e pelo Orçamento do Estado, de que é beneficiária a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e que envolve a Secretaria de Estado da Proteção Civil".

Há cerca de um ano, na apresentação dos kits antifumo distribuídos no âmbito do programa "Aldeia Segura" de combate aos incêndios, foi revelado que as golas de proteção eram feitas de material inflamável.

