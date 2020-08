"O que se ouve nas ruas é que isto foi um ataque", conta português em Beirute

Nos últimos meses, adianta João Sousa, "as pessoas têm ouvido falar bastante na possibilidade de um ataque”. No rescaldo das explosões de ontem, Israel disse publicamente que não está por trás do que aconteceu.

João Sousa escapou ileso às duas fortes explosões que, na terça-feira ao final do dia, abalaram a capital libanesa, outrora conhecida como a Paris do Médio Oriente. Provocaram, pelo menos 100 mortos e cerca de 4 mil feridos .

João Sousa sabe-o, porque foi fotografar as ruas. Depois de uma noite com “banda sonora de sirenes” e sem conseguir dormir por causa da adrenalina, decidiu “sair outra vez, às 4h/5h da manhã, para fotografar” uma cidade devastada.

Quanto ao número de vítimas, vão certamente aumentar. “À medida que as equipas de busca vão resgatando pessoas e tirando corpos dos escombros, penso que vamos ter um aumento. Não sei a que números vamos chegar, mas hoje as pessoas vão ter uma ideia real da escala desta crise”.



Esta quarta-feira, a União Europeia e vários outros países, da Rússia aos Estados do Golfo, anunciaram o envio de pessoal e equipamento para apoiar nas missões de resgate e salvamento.

Acordar para a tragédia

É agora, com a luz do dia, que as pessoas que vivem e trabalham em Beirute se estão a aperceber da verdadeira dimensão do que aconteceu.

“As pessoas estão a acordar para a realidade pós-explosão, porque a maior parte da ação, ontem, foi passada à noite”, conta João Sousa. Agora, vive-se “um ambiente de ressaca, depois de um choque absolutamente brutal”.

Na terça-feira, “nós tivemos alguma ideia visual do que tinha acontecido a Beirute, mas hoje, de facto, temos a luz do dia para ver a extensão efetiva dos danos”, reforça o fotojornalista português.