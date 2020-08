O que sabemos do desastre em Beirute?

Israel reagiu de imediato para deixar claro que nada tinha a ver com o sucedido e o primeiro-ministro do Líbano já disse que quem tiver sido culpado por armazenar material explosivo numa zona civil e densamente povoada, será devidamente responsabilizado.

A explosão terá sido causada por um incêndio que deflagrou no Porto de Beirute, numa zona onde estava armazenado material explosivo. As chamas, que terão começado num contentor carregado de pirotecnia, terão feito deflagrar um depósito com cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio.

Tratando-se do Líbano, as primeiras reações foram suspeitar de um atentado, ou de um ataque israelita, mas parece não ser o caso.

Qual foi a reação da comunidade internacional?

Vários países apressaram-se em oferecer ajuda ao Líbano, para fazer face ao que o governador de Beirute descreveu como uma “catástrofe nacional”. Estados Unidos e França, que tem uma relação especial com o Líbano, fizeram-no a partir do ocidente, mas do Médio Oriente também vieram várias vozes de solidariedade e de apoio.

Tudo o que o Líbano não precisava

O Líbano é um país especial. Estando situado no Médio Oriente, tem uma mistura religiosa e étnica maior do que é normal para a região. Cristãos de várias denominações e muçulmanos xiitas e sunitas vivem num equilíbrio muito delicado. Ao longo dos últimos anos um partido tem ganho ascendência sobre os demais. Para além de ser uma força política, o Hezbollah é uma potente força militar, que rivaliza com o próprio exército libanês. O Hezbollah, que é aliado do Irão, mantém o Líbano num estado de conflito permanente com Israel.

Para além da divisão social e política crónica, o país atravessa uma terrível crise financeira, estando por isso na pior situação possível para enfrentar mais este desastre.