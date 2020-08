Neil Young processa Donald Trump por usar músicas suas sem autorização

O cantor Neil Young avançou com um processo contra Donald Trump devido ao uso sem autorização de músicas suas em ações de campanha do presidente norte-americano.

O processo deu entrada no Tribunal Distrital de Manhattan. Neil Young refere a utilização das músicas "Rockin' in the Free World" e "Devil's Sidewalk" em várias ações, nomeadamente num comício a 20 de junho, em Tulsa, no estado do Oklahoma.

Neil Young garante que já tinha manifestado o seu desagrado junto do pessoal ligado à campanha presidencial, mas que as suas queixas informais foram ignoradas.

“A queixa não pretende desrespeitar os direitos e opiniões dos cidadãos americanos, que são livres de apoiar o candidato da sua escolha”, explicam os advogados do cantor.

Young quer ser indemnizado em cerca de 120 mil euros por cada uso indevido das suas músicas.

Não há, até ao momento, uma reação por parte dos responsáveis da candidatura de Donald Trump face a esta queixa.