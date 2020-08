Já morreram 156.668 nos EUA devido à pandemia

Os Estados Unidos registaram 1.302 mortos e 52.423 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Os últimos números elevam o total de mortes para 156.668 e o de casos confirmados para 4.763.746.

O balanço realizado às 20h00 de terça-feira (1h00 de hoje em Lisboa) pela agência de notícias Efe apontou ainda que apesar de Nova Iorque não ser mais o estado com o maior número de infeções, ainda é a mais atingido em termos de mortes nos Estados Unidos, com 32.725, mais do que França ou Espanha.

Só na cidade de Nova Iorque, 23.556 pessoas morreram.

Nova Iorque é seguida pela vizinha New Jersey com 15.846 mortos, Califórnia com 9.605 e Massachusetts com 8.657

Outros estados com grande número de mortes são Illinois com 7.742, Florida com 7.402, Texas com 7.261, Pensilvânia com 7.248, ou Michigan com 6.471.

Em termos de infeções, a Califórnia tem 523.245, seguida da Florida com 497.330, Texas com 465.358, e Nova Iorque com 417.589.

O Presidente norte-americano estava confiante de que o número final seria entre 50 mil e 60 mil mortes, embora mais tarde tenha subido a estimativa para 110 óbitos, um número que também foi excedido.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 694 mil mortos e infetou mais de 18,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.