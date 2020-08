“Há grupos de pessoas a limpar as ruas da cidade, de vassoura em riste”

Cerca de metade de Beirute está destruída e o cenário nas ruas no dia depois da gigantesca explosão no porto da cidade é de caos.

O desastre fez pelo menos 100 mortos e cerca de 5.000 feridos. João Sousa, um fotojornalista português que vive e trabalha em Beirute, explica que os sobreviventes não ficaram à espera das operações de limpeza, e puseram mãos à obra.

“O cenário é de fachadas destruídas, montras partidas, caos total. Mas veem-se grupos de dezena ou centenas de pessoas a circular a pé por Beirute, o que não é comum. Não costumam andar a pé, mas de carro ou de moto nesta zona. Estou a assistir a grupos de voluntários que estão a limpar a cidade, de vassoura em riste, estão a limpar a cidade”, descreve.

Cerca de 300 mil pessoas terão ficado sem casa, de acordo com o governador da capital do Líbano. Metade da cidade está completamente destruída. O Governo libanês já decretou o estado de emergência durante duas semanas e os funcionários do porto de Beirute responsáveis pela segurança e armazenamento, estão em prisão domiciliária.

Nesta conversa com a Renascença, João Sousa dá conta do último balanço das autoridades libanesas.

“Estamos com mais de 100 mortos neste momento e pelo menos quatro mil, talvez cinco mil feridos. O número de feridos não vai aumentar muito mais, o que aconteceu foi ontem e os que deram entrada no hospital deram entrada ontem, e não hoje. O número de mortos é que ainda pode aumentar mais”, diz.