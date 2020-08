Explosão no porto de Beirute faz 100 mortos e cerca de 4.000 feridos

Após uma reunião de emergência do Governo, o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, prometeu que os culpados pela explosão no "perigoso" armazém do porto de Beirute serão responsabilizados. Foi declarado o estado de emergência por duas semanas.

A explosão foi ouvida em toda a cidade, gerando ondas de choque que destruíram várias janelas e fachadas de edifícios. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram a magnitude do incidente e as sequelas.

A agência Líbano NNA e duas fontes das forças de segurança locais dizem que a explosão ocorreu numa zona do porto de Beirute onde há armazéns com material explosivo , avança a Reuters.

"Vi uma bola de fogo e fumo sobre Beirute. As pessoas gritaram e correram, a sangrar. Houve varandas que caíram dos edifícios. As janelas dos edifícios mais altos estilhaçaram-se e caíram para a rua", descreve uma testemunha à Reuters.

Citado pela emissora local LBC, o ministro da Saúde confirma um "número muito elevado" de vítimas e muitos danos patrimoniais e o responsável da Cruz Vermelha, George Kettaneh adianta que muitos já foram reencaminhados para os hospitais, mas que há ainda muitas pessoas presas dentro de casas que ficaram danificadas pela explosão. Alguns estão a ser resgatados de barco, acrescenta.

O hospital Hotel Dieu diz que já tratou 500 pessoas e não pode receber mais.

O primeiro-ministro libanês já lançou um apelo a pedir ajuda. Os Estados Unidos já disseram que estão a acompanhar de perto o que se passou e disponibilizaram-se para ajudar no que for possível. França, que tem uma relação próxima com o Líbano, também já ofereceu ajuda, bem como vários países do Médio Oriente.

Os primeiros indícios parecem apontar para um acidente. Elijah Magnier, um jornalista que cobre conflitos no Médio Oriente, disse na sua conta de Twitter que não se tratou de um atentado, mas da explosão de um contentor com fogo de artifício. As imagens disponíveis mostram claramente que há um incêndio de grandes dimensões e que parecem ser essas chamas que causam a enorme explosão que se seguiu.

Israel também disse oficialmente que nada teve a ver com a explosão.