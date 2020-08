Explosão em Beirute. Não há indicação de portugueses feridos mas há um que quer voltar

O Governo ainda aguarda mais informações, mas, para já, não há indicação de vítimas portuguesas na sequência da violenta explosão que destruiu a zona portuária de Beirute.

Até agora, Portugal só tem indicação de alguns casos de danos materiais, incluindo na casa do próprio cônsul honorário em Beirute, que sofreu o impacto das explosões.

“Até agora, não temos informação de qualquer português que tenha sido ferido gravemente ou até de uma fora ligeira ou que tenha tido algum outro problema além de danos materiais”, refere à Renascença a secretária de Estado das Comunidades.

Berta Nunes adianta que há informação de “vários danos materiais em relação a pelo menos uma situação que foi reportada à embaixada, de um casal que estará de férias e que tem a informação que o seu apartamento foi destruído”.

As informações disponíveis “resultam do pedido que foi feito diretamente pela embaixada aos portugueses que estão inscritos no posto consular, para que reportassem algum problema”, explica ainda.

Durante a noite de terça para quarta-feira, o gabinete de emergência consular recebeu o pedido “de um familiar de um português que vive há cerca de um ano em Beirute, num prédio de apartamentos”.

“Felizmente, vivendo no 10.º andar, não teve qualquer problema, embora o rés-do-chão e o primeiro andar tivessem sido destruídos. O que ele pede é ajuda para regressar nestas circunstâncias, uma vez que vai precisar de um visto para a esposa", adianta Berta Nunes.

O número de portugueses que se encontram no Líbano não é conhecido com exatidão, “porque nem todos os portugueses se registam no consulado”.

Os dados oficiais indicam que serão cerca de cerca de meia centena, mas “poderá haver mais alguns que estejam a viver no Líbano, de que nós não tenhamos o contacto”, refere a secretária de Estado.